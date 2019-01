Nesër hyn në fuqi, ç’është regjimi ekstrem i burgut të egër?

Nga nesër në burgjet shqiptare do të aplikohet regjimi i posaçëm “41-bis”.

Prokurori i antimafias italiane Federico Cafiero De Raho deklaroi sot në një konferencë të organizuar nga Ministria e Drejtësisë se këto masa do të sjellin rezultate konkrete në goditjen e krimit dhe korrupsionit në Shqipëri.

Por çfarë është regjimi “41-bis”?

Por çfarë është kjo platformë sigurie që do të aplikohet për kriminelët shqiptarë?

Për herë të parë të parë në Itali termi “41-bis” është prezantuar në vitin 1992, kohë kur humbën jetën Giavoni Falcone dhe Paolo Boerselino, si mburojë specifike për anëtarët e grupit mafioz Cosa Nostra dhe grupe të tjera të ngjashme me të. Me vdekjen në qeli të bosit të Cosa Nostrës, Toto Rina në nëntor të 2017-ës, “41-bis” u rikthye sërish në qendër të vëmendjes në Itali, për të ringritur edhe një herë sigurinë në burgje.

Thelbi i regjimit “41-bis” është nevoja për të penguar komunikimin e të burgosurve me njerëz të jashtëm. Duke bërë këtë, pengohen bosët e mafies që të kishin komunikime të mundshme me organizatat kriminale. Kështu, atyre u bllokohet mundësia që bosët të japin urdhra për vrasje dhe krime ndërkohë që ishin të burgosur.

Limitimi i numrit të takimeve me familjarët, është një ndër rregullat strikt, ku saktësohet sipas ligjit Italian, maksimumi 1 takim në muaj. Po ashtu ndalohet kontakti fizik me familjarët, ndërsa çdo bisedë mes tyre është e regjistruar. Të burgosurit kanë mundësinë e një telefonate 10 minuteshë në muaj, edhe ajo e regjistruar. Çdo korrespondencë me jashtë do të jenë e kontrolluar. I vetmi komunikim që i shpëton monitorimit, është posta institucionale me pjesëtarë të parlamentit dhe me autoritetet nacionale dhe europiane dhe me institucione të drejtësisë. Tëburgosurit u ndalohet çdo objekt personal në qeli, si stilolaps, blloqe apo lekë, shkruan Express.

Në rast sëmundje, të sëmurët transferohen në reparte spitalore sipas dispozitave të “41-bis”. Në disa raste të veçanta të sëmundjeve të rënda është e mundur të jepet leje nga mbrojtësit ligjorë.

Po ashtu ka një limit për kohën e qëndrimit jashtë që nuk mund të jetë më shumë se dy orë në ditë, dhe në grupe jo më shumë se 4 vetë. Të burgosurit janë aq të vëzhguar sa është e pamundur të komunikojnë mes të dënuarve, të gatuajnë, të shkëmbejnë objekte, dhe janë grupe sociale të ndryshme të dënuarish.

Në rast revoltash apo situatave të agravuara, ministri i Drejtësisë ka të drejtën të marrë vetë ai vendime, duke pezulluar nga funksionet drejtorin e burgut.