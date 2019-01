Mbyllen punimet, rihapet qarkullimi normal në autostradën Tiranë-Durrës

Autoriteti Rrugor Shqiptar përmes një njoftimi të shpërndarë për mediat njofton se janë mbyllur punimet me qëllim shmangien e përmbytjeve në autostradën Tiranë-Durrës. Tashmë qarkullim i mjeteve bëhet normalisht në të dyja drejtimet.

“Përfundoi brenda afateve ndërhyrja me guardrela në autostradë për shmangien e përmbytjeve në këtë segment. Rruga është hapur dhe qarkullimi i mjeteve në autostradën Tiranë-Durrës është normal, me 2 korsi në të dyja drejtimet”, njofton ARRSH. Në pak muaj kjo ka qenë ndërhyrja e tretë në autostradë.

Gjatë stinës së verës u bë riparimi i shtresave të asfaltit, ndërsa kjo pasoi me ndërhyrje në vendosjen e tombinave me qëllim pengimin dhe shmangien e përmbytjeve duke u mbyllur përfundimisht me vënien e ndarëseve.