Mallakastër, Policia identifikon autorin pasi i mori jetën bashkëshortes

Policia Vendore e Fierit, ka dhënë detajet e para për krimin e dyfishtë në një familje, sonte bë BallSipas Policisë, mësohet se Gazmend Musta, 34 vjeç dyshohet se në gjendje të dehur, rreth orës 17.30 në banesën e tij në Ballsh, për motive të dobëta, ka vrarë me thikë bashkëshorten e tij, shtetasen Gentiana Caushaj, 31 vjeçe si edhe motrën e bashkëshortes, shtetasen Merisa Caushaj, 18 vjeçe, të cilat kanë ndërruar jetë në vend.





Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Mallakastër bënë arrestimin në flagrancë të autorit ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje.

