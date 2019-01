Luana kërcënon të motrat: Do ju rraf me shpulla!

Mbrëmjen e djeshme moderatorja e njohur Luana Vjollca kishte dalë për të darkuar me motrën e saj të madhe Lira dhe nuk ngurroi të ndante edhe këtë foto në llogarinë e saj në Instagram.

Pikërisht kjo foto ishte motivi për pikënisjen e një bisede mes motrave Vjollca, ku nuk munguan edhe dozat e humorit.

“Jam unë e preferuara e lalit tani”, zgjodhi Marina të shkruante përkrah fotos, duke thumbuar indirekt motrën e saj Luana. Por edhe kjo e fundit nuk ja ka lënë mangut.

-Do ju rraf me shpulla

-Ske faj, të kuptoj kur sje më e preferuara

-Do të të bëj block

-Bëja Lirës rrush, jo mua. Unë s’të kam bërë gjë