Jonida Maliqi fitoi këtë vit Festivalin e RTSH-së duke fituar të drejtën për të përfaqësuar Shqipërinë në Eurovizion.

Është publikuar lista e shteteve që do të konkurrojnë në dy netët gjysmë finale të Eurovizion, që do të mbahet në Tel Aviv.

Radha se kur do të këndojë secili këngëtar do të përcaktohet në pranverë por mbrëmë është publikuar lista se në cilën natë do të këndojnë ata.

Shqipëria do të performojë në gjysmëfinalen e dytë të Eurovizion, bashkë me 17 shtetet e tjera konkurruese.