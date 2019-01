Lajm i madh për emigrantët shqiptarë në Angli/ Ja çfarë shkruan avokati i njohur

Një lajm shumë i pritur vjen për shqiptarët që duan të qëndrojnë në Britani me partneret e tyre dhe janë shtetas të BE.

Njoftimi i këtij vendimi të rëndësishëm të ministrit të Brendshëm Britanik vjen nga avokat Naim Hasani, njëkohësisht dhe drejtues i kompanisë Oliver & Hasani Solicitors.

Ja çfarë shkruan Naim Hasani në rrjetin social FB

“Jam i lumtur të njoftoj një fitore fantastike të kompanisë tone Oliver & Hasani Solicitors në betejën ligjore 2 vjeçare në Gjykatën e Larte për rishikim gjyqesor të Immigration (European Economic Area)Regulations 2016 në çështjen Judicial Revieë (CO/2339/2018).

Ministri i Brendshëm Britanik ka pranuar sot se refuzimi i të drejtës se apelimit brenda Britanisë, partnerëve të pamartuar të qytetarëve të Bashkimit European, të cilëve ju refuzohet aplikimi për leje qëndrimi, ka qene në kundërshtim me ligjet e Bashkimit Europian.

Si rezultat Qeveria Britanike, sa më shpejt të jete e mundur do ti propozoje parlamentit ndryshimin e ligjit të mësipërm duke ju dhënë me ligj, të drejte apelimi ne Britani, ne rastet kur refuzohet e drejta e qëndrimit partnereve (te pamartuar) te qytetarëve te Bashkimit Europian (residence card applications).

Padyshim ky është një lajm i jashtëzakonshëm për shume shtetas te Republikës se Shqipërisë Por edhe kombësive tjera, të cilat nga viti 2016 e deri tani ju është refuzuar pa të drejte gjyqi, e drejta për te qëndruar në Britani me partneret e tyre me pasaporta Europiane dhe janë kthyer forcërisht në vendet e tyre. Në këto kushte tani nuk do të jete kusht martesa me qytetarët e Bashkimit Europian. Sapo ligji të miratohet nga parlamenti britanik, aplikimet për rezidencë card të çifteve qe bashkëjetojnë, do te kenë të njëjtën të drejte siç kane në rastet me aplikimet për çiftet e martuara.

Me këtë rast dua të falënderoj avokatin e zyrës tone Sharif Khan dhe baristeren Grace Broën të Garden Court Chambers, për punën e bere për ta arritur një fitore të tille në kontekstin Europian për ndryshimin e ligjit Britanik për familjaret e qytetarëve të Bashkimit Europian qe jetojnë në Britani.

Naim Hasani Director Oliver & Hasani Solicitors”.