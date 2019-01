Ja cfarë gjeti policia brenda kamionit të ndaluar në portin e Durrësit

Nje sasi prej rreth 4 kilogramë lëndë narkotike e dyshuar si heroine është bllokuar në portin e Durrësit.

Lënda narkotike me destinacion Italinë u kap në një kamion i cili do te nisej me një nga tragetet e linjës Durrës-Bari drejt vendit fqinj.

Mësohet se lënda narkotike ishte fshehur në një cantë dore në brendësi të kabinës së kamionit. Policia pas zbulimit të lëndës narkotike bmka ndaluar drejtuesin e kamionit, i cili dyshohet të jetë dhe poseduesi.

Ai po meret në pyetje me qëllim zbulimin e vendit të origjinës dhe destinacionin e lëndës narkotike si dhe personat e tjerë të implikuar në këtë rrjet.