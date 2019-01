Julian Ahmataj merr komandën e Luftëtarit

Ish-trajneri i Teutës dhe Kamzës tashmë do të drejtojë Luftëtarin. Julian Ahmetaj është trajneri i ri që do të zëvendësojë Gentjan Mezanin ,i larguar një ditë më parë.

Për gjirokastritët ky është trajneri i tretë për këtë sezon. Fillimisht nisën me trajnerin slloven Milosh Kostiç, më pas me Gentjan Mezanin ,për të vazhduar tashmë me Julian Ahmetaj.

Ndërkohë te Flamurtari është afruar Xhevahir Sukaj. Sulmuesi shkodran do të plotësojë boshllëkun e lënë në sulm nga Tomislav Bushiç, i cili kaloi te Teuta.