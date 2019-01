Ja kush janë dy shenjat më me fat të kësaj jave

Mërkuri është lidhur pozitivisht me Neptunin, por nga ana tjetër ndodhet në një katërkëndësh pak të vështirë me Jupiterin. Do kemi sukses ne pune dhe ne krijimtari. Do ishte mire te drejtoheshim nga nje lloj arti si piktura, skluptura dhe sidomos teatri. Jepen premtime qe mbartin pergjegjesi dhe perpikmeri, njofton Meri Shehu. Astrologia e njohur njofton se shenjave do u shkojë mbarë dhe disa prej tyre do marrin lajme të mira. Lexoni më poshtë parashikimin për çdo shenjë horoskopi.

Dashi-Nje rrugetim i suksesshem mund tju lejoj te beni plane dhe te thurni endrra pa pasur me frike ngga deshimi. Ne jeten personale keni takime premtuese.



Demi-Nje ceshtje ligjore merr rrugen e zgjidhjes dhe ju hap mundesine te komunikoni lirshem me jashte apo me shanse te reja.

Binjaket-Nje shans i mire edhe per ju te rehabilitoheni shpirterisht apo te mbyllni nje detyrim moral apo ekonomik te prapambetur.

Gaforrja-Do keni nje takime dhe nje marreveshje e cila do jete afatgjate si ne ceshtje pune ashtu edhe ne planin personal.

Luani-Nga puna juaj do vijne lajme te mira dhe mundesi ekonomike per nje zhvillim me te kujdesshem te planeve tuaja.

Virgjeresha-Mundesi e mire per ju per te realizuar nje deshire apo per te mbajtur nje premtim sidomos ne jeten personale ku keni qene vaket kete periudhe.

Peshorja-Nje udhetim pune qe mund ta shfrytezoni edhe per qetesine tuaj shpirterore por edhe per te planifikuar hapat tuaj te metejshem.

Akrepi-Do jeni shenues te mire me fjalen tuaj dhe do prekni ne zemer kedo qe ja keni vene syrin apo e meriton si per mire ashtu edhe per keq.

Shigjetari-Duhet te keni nje siguri te mahnitshme ne ceshtjet ekonomike dhe intiuit do arrini te zgjidhni njerzit e duhur per marrëveshje.

Bricjapi-Keni nje shans te beni nje takim me dike qe e vleresoni por duhet te flisni me qetesi art dhe diplomaci madje edhe me humor.

Ujori-Nga erresia ne drite do arrini te nxirrni veten atje ku duhet dhe te beni nje shah mat aty ku mendohej se e kishit lojen te humbur.

Peshqit-Mbeshteja nga njerzit e duhur do funksionoj ne menyre qe edhe ju tu pershtateni atyre njerzve qe jane afer jush jo njerzve qe do donit te ishin.