I riu në kërkim vodhi bankën në Tepelenë, detaje se ku dyshohet se fshihet

Ditën e djeshme, një bankë e nivelit të dytë në qytetin e Tepelenës u grabit nga një person i vetëm.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:10 në qendër të qytetit. Autori i grabitjes, mbante në dorë një armë zjarri me tytë të gjatë dhe nën kërcënimin e saj, grabiti paratë që ndodheshin në arkë.



Grabitësi e ka menduar me detaje aksionin, pasi ka kaluar me mjetin tip “Benz”, ngjyrë gri, jo në rrugën që kalon para Komisariatit të Policisë, duke shmangur edhe patrullën.

Autori është drejtuar në bankë në momentin që patrulla e Policisë është larguar. Duke hyrë me shpejtësi, i maskuar me një kapuç dhe pa folur asnjë fjalë, ai ka kërcënuar me armë punonjësit e bankës, ka grabitur lekët që ndodheshin në arkë dhe është larguar. Ndonëse nuk e ka përdorur armën, një plumb ka mbetur brenda në bankë.

Policia e Tepelenës ngriti postblloqe të shumta në të dyja segmentet e rrugës nacionale Tepelenë-Kakavijë dhe Tepelenë-Tiranë.

Bazuar te burimet nga policia, se autori i dyshuar, një 35-vjeçar dyshohet se fshihet në Kurvelesh. Gjithmonë sipas burimeve, ai është lokalizuar nga telefoni, shkruan shqiptarja.com.

35-vjeçari, emri i të cilit nuk bëhet i ditur nga policia, i maskuar, armatosur dhe i veshur me rroba ushtarake kërcënoi dje rreth orës 15:10 punonjësit e bankës duke grabitur 500 mijë lekë.

Vetëm në muajin e parë të këtij viti janë sulmuar disa bankomate në Urën Vajgurore, Vorë dhe në Bulqizë, ndërsa dje u grabit banka në Tepelenë.

Një orë pas ngjarjes, Policia e Tepelenës mundi të bëjë identifikimin e autorit. Bëhet fjalë për K.R. një person i shpallur në kërkim, me precedentë penalë, i dënuar më parë për kultivim të bimëve narkotike.

Ka dyshime se, autori, pak ditë më parë, ka kryer një grabitje me dhunë në Memaliaj. Grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e rrethanave dhe identifikimin e autorit.

këto dy grabitje të rënda me armë dyshohen se janë nga i njëjti person, i identifikuar si një i ri në moshë, shtatlartë dhe i maskuar me kapuç, që më pas largohet me automjet, i shtohen edhe dy grabitje të njëpasnjëshme brenda një nate, të kryera nga një adoleshent, me shuma shumë të vogla parash.