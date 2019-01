I ngacmoi gruan këngëtarit, futbollisti turk rrezikon 12 vite heqje lirie

Futbollisti turk Arda Turan është duke u ballafaquar me dënimin e rëndë që mund të marrë, i cili konsiston në 12 vjet e 6 muaj burg. Ai mund të përfundojë në burg për shkak të një sulmi të ndaj këngëtarit turk Berkai Kavgasi , jashtë një klubi nate.

Ky incident ka ndodhur në muajin tetor të vitit të kaluar dhe pamjet janë publikuar asokohe nga një media turke.

Sipas asaj që raporton “Marca”, lojtari i Bashakshehirit është duke u përballur me një sërë akuzash duke përfshirë ngacmimet seksuale, gjuajtje me armë zjarri, prishje të qetësisë publike si dhe shkaktimit të lëndimeve dhe dëmtimeve fizike dhe psikologjike.

Sipas asaj që mediat turke raportojnë, Sahin ishte me gruan e tij Ozlem Ada në një klub nate në Stamboll, kur Turan ka ngacmuar seksualisht gruan e këngëtarit. Ai mësohet t’i ketë thënë: “Ju jeni shumë e bukur, nëse nuk do të ishit e martuar nuk do t’iu kisha lënë të largoheshit”.

Situata u bë më e rëndë për faktin se pas sherrit masiv tek klubi i natës, çdo gjë ka vijuar dhe në spital, ku Turan ka shkuar me armë zjarri.

Klubi i tij e ka dënuar turkun më një gjobë prej 370 mijë eurosh, ndërsa ai nga ana e tij është duke mbrojtur veten, duke thënë se çdo gjë është bërë për nderin dhe pastërtinë e tij.

Bashkëshortja e këngëtarit turk ka reaguar nëpërmjet një postimi në rrjetin social Instagram.

“Mbrëmë ndodhi diçka që më mërziti shumë. Gjithçka filloi në klubin e natës ku futbollisti më tha se ‘Ju jeni shumë e bukur, nëse nuk do të ishit e martuar nuk do t’iu lejoja të largoheshit.”-shkruan bashkëshortja Berkay.