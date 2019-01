I jep fund jetës në mënyrë misterioze modelja që na fiksoi tek videoklipi i Majk

Është ndër videoklipet më të pëlqyera kënga e publikuar së fundmi nga reperi Majk por këtë herë nuk do të flasim për atë, por për modelen e cila ishte pjesë e këtij videoklipi. Me siguri të gjithë e keni fiksuar imazhin e modeles me kaçurrela që shfaqet në videoklip.

Modelja afrikano-serbe Marija Curcic është gjendur e pa jetë në shtëpinë e saj në Beograd ku u gjet e vrarë më 11 nëntor të vitit që lamë pas.

Për modelen me origjinë afrikano-serbe thuhet se ka patur një gjendje të rënduar psikologjike por asgjë nuk është konfirmuar për sa i përket këtij detaji. Sipas mediave serbe nuk është gjetur asnjë letër apo ndonjë lloj shenje e cila e vërteton se ajo mund të ketë patur depresion.

Shkaku i vrasjes së saj vazhdon të mbetet misterioze. Rikujtojmë se klipi i reperit nga Kosova Majk, është publikuar me datën 30-nëntor. Mendohet se artisti në fjalë nuk e ka publikuar projektin e tij për shkak të së ndjerës