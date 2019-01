Hero i vërtetë! Shikoni se si shqiptari parandalon sulmin terrorist në Francë

Falenderimi I takon Allahut qe na mundesoj te dalim fitimtar Nje person vjen me Kallashnikov ne diskotek Por fal Zotit dulem faqe bardhSka loj me neve ShqiptarveFrance Avalon Gepostet von Bujar Muli am Montag, 31. Dezember 2018

Një ngjarje e bujshme ka ndodhur në Francë, ku një shqiptar ka parandaluar një sulm terrorist.

E gjitha ndodhi pas ndërrimit të vitit, në një diskotekë në Avallon të Francës ku shumë njerëz ishin mbledhur për të festuar ardhjen e 2019-ës.

Një person i armatosur ka mbërritur pas orës 04:00 në diskotekë, ku ka hyrë në ambientet e brendshme, sic edhe duket në video.

Por, një shqiptar një Kosova, konkretisht nga Vushtrria i quajtur Bujar Muli dhe që jeton në Francë, ka mundur të reagojë në kohë, duke e qëlluar me grushte dhe duke e rrëzuar personin e rrezikshëm. Ai është ndihmuar nga disa persona të tjera, që së bashku kanë mundur t’ia marrin armën të riut që kishte ndërmend të kryente sulmin.

“Falënderimi i takon Allahut që na mundësoj të dalim fitimtar. Një person vjen me kallashnikov në diskotekë, por fal Zotit dolëm me faqe të bardhë. S’ka lojë me ne Shqiptarët”, ka shkruar Muli sipër videos që e ka postuar në profilin e tij në Facebook.