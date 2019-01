Habit Gjermania, pranon martesat e burrave në moshë me fëmijë të mitur

Gjykata Federale Gjermane ka vendosur që martesat e fëmijëve të jenë të ligjshme në Gjermani, me kusht që ato të kryhen “ligjërisht” nën Ligjin e Sheriatit.

Vendimi i ri ishte si ‘bombë’ dhe mund të ketë implikime në mënyrën se si martesat e fëmijëve, të kryera ligjërisht nën ligje nga jashtë, do të trajtohen në vend.

Pavarësisht nga një ligj i ri në vitin 2017 për të rritur moshën ligjore për martesë me 18 vjeç në Gjermani, ky vendim i fundit do të thotë se kufiri i moshës do të zbatohet vetëm për ata që “ndjekin” ligjin gjerman.

Gjykata dekretoi se të gjitha rastet e ardhshme të martesës së fëmijëve duhet të shqyrtohen në baza individuale për të përcaktuar nëse ato janë kryer sipas ligjeve ndërkombëtare ose fetare, në vend që të kenë një ndalim të përgjithshëm për të rriturit që martohen me fëmijët në vend.

Vendimi vjen nga një çështje shumë e diskutuar e një siriani, i cili ishte ndarë nga gruaja e tij “e mitur”, kur mbërriti me të në Gjermani si azilkërkues në gusht 2015.

Martesa u shpall e ligjshme në Gjermani nga gjykata për faktin se burri u martua me fëmijën nën ‘Ligjin e Sheriatit’ në vendin e tij.

Në Gjermani, mbrojtja e martesës dhe e familjes janë të sanksionuara në Ligjin Themelor, si dhe parimi i trajtimit të barabartë, dhe të dyja mund të shkelen nën ndalimin e martesave me fëmijë.