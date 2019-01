Gënjeu burrin për 20 vite se i kishte fëmijët me të, doktori i nxjerr mashtrimin

Një burrë zbuloi se tre fëmijët që kishte pasur me ish-gruan e tij, nuk ishin të tijtë kur mjeku i tij i tha se ai kishte qenë jopjellor që nga lindja. Richard Mason paditi Kate, gruan e tij prej 20 vjetësh, kur një mjek i tha atij në 2016-ën se ai vuante nga ‘fibroza cistike’ dhe ishte i paaftë për të pasur fëmijë. Kjo do të thoshte se fëmijët që ai kishte rritur si të tijtë që nga viti 1995nuk ishin të tijtë.

Biznesmeni 55-vjeçar, i cili bashkë-themeloi Moneysupermarket.com, u përpoq të merrte një shumë prej 4 milionë eurosh, si pjesë e zgjidhjes së divorcit të bërë në vitin 2008, ndërsa e akuzonte ish-gruan e tij për mashtrim të atësisë.

Zonja Mason u pajtua në fund të nëntorit për të zgjidhur çështjet me një pagesë prej 250,000 eurosh me kusht që babai biologjik të mbetet anonim.

Roger Terrell, një avokat që përfaqëson z. Mason, tha për Telegrafit se kjo ‘gjobë’ ishte pranuar nga dëshira për të mos zbuluar identitetin e të atit në gjykatë.

Për më shumë se 20 vjet, Richard Mason besonte se ai ishte babai biologjik i fëmijëve të tij. Ai tha: “Mendoj se fshehja e babit biologjik ishte arsyeja kryesore që u gjet një zgjidhje. Isha i tronditur dhe i habitur që ajo pranoi, mendova se do të kishim një betejë shumë të ashpër gjyqësore.

Ne ishim të sigurt se do të merrnim një urdhër të gjykatës, ku ish-gruaja, nëna e fëmijëve, do të duhej të emëronte babanë e vërtetë. Ajo nuk donte të nxirrte babain, kjo është arsyeja pse ajo pranoi një zgjidhje financiare”.

Mason shpreson se duke folur publikisht do të sjellë detaje të tjera për çështjen e gruas së tij dhe bëri thirrje që njeriu që është babai i vërtetë të paraqitet për hir të fëmijëve.

Megjithatë, një burim i afërt me familjen tha se djemtë “nuk duan të dinë” për babain e tyre biologjik, pasi ata janë “duke u përpjekur të vazhdojnë jetën e tyre” dhe ende e konsiderojnë Z. Mason prindin e tyre të vërtetë, pavarësisht se dy prej tyre nuk flasin më për të.

Burimi tha se vendimi i tij për të dalë publikisht kishte ardhur si një “shok dhe surprizë” duke shtuar: “Unë supozoj se babai i natyrshëm, kushdo që është, nuk ka pasur asnjë kontakt dhe pa dyshim as nuk e di se ekzistojnë.”

Zonja Mason pranoi se në fund të viteve 1990 ajo kishte pasur një marrëdhënie të parregullt, katërvjeçare me një burrë tjetër. Djali i saj i madh ka lindur në vitin 1995, ndërsa vëllezërit e tij – binjakët – kanë lindur në vitin 1999.

Mësohet se burri me të cilin e tradhtoi bashkëshortin znj. Mason ishte një koleg në bankën Barclays, të cilin ajo e takoi kurdo që vizitoi Londrën me punën. “Unë mendoj se do të jetë dikush që ka punuar me të dhe udhëtuar në takimet e punës, të cilët do të dinë se kush është dhe do të na tregojë,” tha avokati i tij.

Terrell beson se është rasti i pari ligjor, pasi nuk ka raste të tjera të njohura, ku një zgjidhje financiare është përdorur për mashtrimin e atësisë. Mason tha se ky zbulim ishte si “vuajtje për një humbje”, duke shtuar: “Në një çast kam zbuluar se nuk kam fëmijë … nëse mund të kisha një shkop magjik, unë do të doja të isha në të gjitha jetët e tyre.” Znj. Mason, që jeton Uttoxeter, Staffordshire, nuk ka pranuar që ta komentojë këtë ngjarje.