Flori Mumajesi i përlotur: E kam shumë të vështirë të largohem

Kengetari Flori Mumajesi është një nga artistët më të dashur për publikun dhe këngët e tij menjëherë kthehen në hite. Pak ditë më parë Flori publikoi një foto ku shkruante se mendonte të hiqte dorë nga muzika duke hidhëruar mjaft fansat e tij.

Por gjatë ditës së sotme, kantautori ka publikuar një video në Instagram teksa shfaqet i përlotur dhe thotë se e ka shume të vështirë t’i largohem asaj qe i ka dedikuar jetën prej kaq shumë vitesh.

“Para pak ditësh me ane te një postimi ndava me ju një ndjesi, një emocion te cilin e mendoj prej kohesh dhe te jem i sinqerte me mërzit, me shqetëson.

Por thashë ta ndaj me ju. Nga mesazhet, nga komentet qe me kane ardhur nga miq, dashamires, kolege, nga ju, kuptoj qe nuk jam gati akoma te largohem nga ajo. E kam shume te veshtarë t’i largohem asaj qe i kam dedikuar jetën prej kaq vitesh dhe e dua shume”, shprehet Flori.