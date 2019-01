E vërteta skandaloze, ish-ministri Lefter Koka nuk ka universitet!

Pjesa më interesante është se tek deklarimi në KQZ me shkrimin e tij origjinal mbi arsimimin, z. Koka thotë se ka përfunduar Fakultetin Ndërkombëtar të Shkencave Juridike në Strugë.

Realisht një fakultet i tillë nuk ekziston. Nuk ka në të gjithë botën një fakultet ndërkombëtar të shkencave juridike.

Në fakt, në Strugë ka vetëm një universitet dhe ai quhet “Universiteti Ndërkombëtar i Strugës”. Pra deputeti ynë ka ngatërruar fjalën “fakultet”, me fjalën “universitet” duke krijuar një emërtim inekzistent: “fakulteti ndërkombëtar”. Po të hyjmë në faqen zyrtare të Universitetit të Strugës shohim se ka një fakultet që quhet “fakulteti i drejtësisë”, por nuk ka emërtim “i shkencave juridike”.

Me siguri, z. Koka i ka ngatërruar edhe këto terma. Një juristi, nëse mund të quhet i tillë ish-ministri, nuk i falet që të mos dijë se ku ndryshon fakulteti nga universiteti.

Por kjo nuk mbaron me kaq. Top Story zbuloi se zoti Koka, gjatë periudhës që ishte Kryetar i Bashkisë së Durrësit, në vitet 2003-2007, ka qënë pa arsim të lartë.

Kjo sepse, Universiteti i Strugës është hapur në vitin 2007 dhe është akredituar në vitin 2008. Pra, Zoti Koka ka qënë pa diplomë të lartë, në kohën kur ka drejtuar një prej bashkive më të mëdha në vend.

Nëse Universiteti i Strugës është hapur në vitin 2007, i bie që diplomat e para të sistemit 3-vjeçar Baçelor, t’i ketë shpërndarë në vitin 2010. Kjo do të thotë që ish-Ministri i Mjedisit, Lefter Koka, ishte pa shkollë kur drejtonte Bashkinë e Durrësit dhe hyri pa diplomë si deputet në parlamentin shqiptar, në vitin 2009.

Tani ngelet për tu parë se përse z. Koka ka zgjedhur Universitetin e Strugës për të marrë diplomë Juridiku. Përgjigja na vjen, as më pak e as më shumë, por nga vetë Presidenti Aktual i Republikës, z. Ilir Meta, përmes një postimi në faqen e tij në facebook. Ai shkruan: “Kanë të drejtë kur thonë “kako struga, nema druga”. (si struga ska nje tjetër). Sot me Kryetarin e Komunës, mikun tim Ramiz Merko, duke bashkbiseduar për perspektivën e shkëlqyer të Strugës…”

Zoti Meta viziton shpesh Strugën për të takuar mikun e tij, Ramiz Merkon, i cili njeherësh është edhe pronar i Universitetit Ndërkombëtar të Strugës.

Në njërën prej vizitave të tij, Meta është ndalur edhe në këtë universitet, ku për ironi është diplomuar Lefter Koka.

E gjitha kjo ngre hije të forta dyshimi se ish-ministri Koka, ka një arsim të lartë fiktiv, një diplomë si jurist, të cilën e ka marrë tek miku i kryetarit të partisë së tij. /TCH