E rrahën në komedi, Rrema: Kishte inat me burrin e vet e më bëri mua sallatë

Muharrem Hoxha i përket një brezi të artë artistësh, të cilët i bënë shqiptarët të harronin për disa çaste vitet plot halle përmes të qeshurës.

Humori është pjesë e jetës së tij, aq sa nuk e ndan dot edhe kur tregon ndonjë histori personale lidhur me karrierën. Kështu siç thirret ndryshe “Rremja” thotë se është rrahur nga një grua, në një nga rolet që ai duhet të luante.

“Më tha Arian Çuliqi, Rreme dy minuta punë është. Ajo dy minuta, kishte inat me burrin e vet e më bëri mut. Më bëri sallat. Një dubël bëmë dhe më mbyti.

Katër ditë nuk e hiqja këmishën kur flija me gruan. Më vinte zor jashtë mase, i thoja mërdhif (kam ftohtë)”, – tha Muharrem Hoxha, i ftuar në emisionin “Mos i fol shoferit” në Ora Neës.

Aktori i njohur i humorit shqiptar, i kujton me nostalgji momentet me mikun e tij, të ndjerin Fadil Hasa.

Ai tregoi një histori në Berat kur të dy nuk po i ndaheshin dot alkoolit.

“Shkuam në Berat për të dhënë shfaqje dhe ai i zoti, pasi na dha lekët na tha për një darkë. Unë isha shoferi. Hera e parë që Fadili nuk piu raki, tha po marr birrë.

Ai birrë, unë dopio raki. Më vonë tha, Rremë unë do e marrë dhe një birrë tjetër. Dhe unë do e marr një dopio, i thashë. Prapë, Rremë do marr dhe një birrë tjetër. Dhe unë i thashë do marr një dopio tjetër. Ej, më tha, hapi sytë. Do shkojmë në Durrës ne, me tre dopio ku?

O Fadil i thashë, mos u huto. I ke pa lajmet, karambol i madh. E ka ngrënë gjë shoferi ndonjëherë? Pasagjeri vdes.”