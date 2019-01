E refuzoi se ishte kosovar? Ilir Meta flet pa dorashka

Presidenti i Republikës, Ilir Meta ka hedhur poshtë të gjitha zërat që pretendojnë se refuzimi prej tij i firmosjes së propozimit të Ramës për emërimin e Gent Cakaj në postin e ministrit të Jashtëm, kishte të bënte me faktin e origjinës së tij nga Kosova.

Sipas Metës, kush pretendon këtë ja fut kot, duke mos kursyer madje as ironinë kur shtoi se “unë nuk kam refuzuar Veton Surroin, nuk kam refuzuar as Hasan Prishtinën”, – u shpreh Presidenti gjatë intervistës së dhënë për gazetarin Blendi Fevziu.

Pjesë nga intervista:

Gazetari: ….Asnjë paragjykim personal për zotin Cakaj?

Presidenti Meta: Asnjë paragjykim, por sigurisht që kur vë re se ky Zëvendësministër për 6 muaj refuzon të plotësojë një detyrim ligjor, nuk më duket normale, nuk më duket një ndjenjë e lartë përgjegjshmërie.

Gazetari: A ka një paragjykim ngaqë ai vjen nga Kosova?

Presidenti Meta: Zero – por unë nuk kam refuzuar Veton Surroin, nuk kam refuzuar as Hasan Prishtinën, më vjen keq – dhe jo vetëm kaq, por unë i kam thënë Kryeministrit në takimin paraprak, se kam dashur ta shmang këtë debat. I kam thënë se nëse ke një vlerësim kaq të lartë, sepse ai kishte vlerësim shumë të lartë për të, bëje Ministër i Kulturës, bëje një ministër tjetër…

Gazetari: ….Dhe ishit gati ta dekretonit në një post tjetër?

Presidenti Meta: Po, patjetër, sepse për mua një post tjetër nuk është i një rrezikshmërie të tillë siç mund të jetë në postin e Ministrit të Jashtëm, sepse një Ministër i Jashtëm mund të hedhë një firmë dhe një shtet mund të përfundojë për dekada të tëra në gjykata zotëri. Dhe pastaj Presidenti do t’ia linin fajin, do thoshin ai e dekretoi, nuk kemi ne përgjegjësi. Presidentit do t’ia linin përgjegjësinë prape.