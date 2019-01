E hëna e gjen Realin me trajner të ri, një rikthim i bujshëm…

Real Madrid është duke kaluar një moment mjaft të vështirë. Pas u shkarkua Lopetegui, drejtimin e mori Solari, i cili pavarësisht një starti të mirë tani është në krizë.

Humbjet kundër CSKA Mosca, Eibar e Real Sociedad, dy nga të cilat përpara publikut të shtëpisë, i kanë zbritur shumë pikë argjentinasit në sytë e tifozëve dhe drejtuesve, duke e bërë të mundshëm shkarkimin e tij, që sipas bastvënësve angleze do të jetë shumë shpejt.

Real, ose më saktë bastvënësit, kanë gati edhe zëvendësuesin. Josè Mourinho, është favoriti për tu ulur sërish në pankinën e Bernabeut, gati pesë vjet nga lamtumira e tij me polemika. Një zgjedhje që, sipas asaj që raporton The Sun, është gjithnjë opsioni i preferuar i Florentino Perez, që nuk e ka fshehur kurrë admirimin e tij për Special One e hidhërimin që nuk arriti të fitojë Champions League bashkë me portugezin. Aktualisht kuotat për ardhjen e dytë të ‘Special One’ në Madrid janë shumë të mëdha, pas disfatës së Blancos kundër Real Sociedad.

Klasifikimi për mbërritjen e Mou në vend të Solari (opsion që jepet 2,5), shoqërohet nga mundësitë në fund të sezonit (3,5) ose gjatë janarit (eventualitet i kuotuar 7). Por duke qenë se Real luan dy ndeshje këtë javë (e para për Kupën e Mbretit kundër Leganes e pastaj transferta me Betis në Sevilla), është edhe një tjetër zgjidhje radikale, por po aq e mundshme: Mourinho i zyrtarizuar brenda mesnatës mes të dielës dhe të hënës, menjëherë pas sfidës me verdhejeshilët e Quique Setién.