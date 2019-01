Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar, Afrim Qendro është shkarkuar nga detyra. Ai është zëvendësuar nga Sonila Qato, ish Ministre e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes.

Afrim Qendo është drejtori i dytë i shkarkuar, pas paralajmërimit të Politiko.al, se pas ministrave do ishte një listë e dytë me drejtorë që do të shkarkoheshin.

Kujtojmë që ditën e djeshme u shkarkua Klodian Gradeci, drejtor i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OST). Ndërsa në krye të OST u vendos Skerdi Drenova.