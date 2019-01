Dy anije përfshihen nga flakët në Krime, humbin jetën 14 persona

Të paktën 14 persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë rezultojnë të humbur, nga një zjarr që përfshiu dy anije mallrash me flamuj të Tanzanisë, në ujërat e detit të Zi në ngushticën Kerch pranë Krimesë.

Sipas ekipeve ruse të shpëtimit deri më tani janë shpëtuar 14 persona ndërkohë që po përpiqen të ndihmojnë dhe marinarët e tjerë që kanë kërcyer mbi kuvertë.

Informacionet bëjnë me dije se njëra prej anijeve ishte furnizuese me gaz, ndërsa zjarri raportohet të ketë pasuar një shpërthim të fuqishëm, aq sa flakët mbërritën deri tek anija tjetër. Anijet mbanin emërtesën “Kandy”, me një ekuipazh prej 17 personash nga Turqia e India, si dhe “Maestro” me 14 marinarë.

Ndërkohë zjarri dyshohet se ka shpërthyer në momentin që njëra prej anijeve po transferonte karburant te tjetra.