Cozman merr vendimin drastik pas largimit nga Babastars

Ditën e djeshme Cozman u kthye në qendër të vëmendjes me deklaratën që bëri me anë të një videoje të postuar në Instastory. Reperi la të kuptohej se kishte vendosur të largohej nga labeli Babastars.

“U kërkoj falje fansave për anulimin e koncerteve, por dua të filloj gjëra të reja. Nuk mundem më me repera fallco, këta nuk ishin askush. Kështu që kam bërë një pushim që të pushoj dhe të rregulloj disa gjëra. Unë do të vij, por këtë herë do të vij ndryshe”, shprehej Cozman.

Pak pas kësaj deklarate, reperi ka marrë vendimin e papritur dhe i ka hequr nga lista e miqve të gjithë personat që ndiqte në Instagram.