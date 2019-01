Çmendi dynjanë, Kejvina rrëfen se si është ndarë me fisin për fustanin e kuq

I ftuar mbrëmjen e sotme në “Xing me Ermalin” është politikani Eduart Ndocaj të cilin velina e emisionit, Kejvina Kthella e ka kushëri. Ndocaj tha se të afërmit thonë për Kejvinën që është shumë e bukur dhe e zgjuar.

Ndërsa Kejvina habiti me deklaratën duke u shprehur se nuk e ka takuar më fisin që kur doli në “Xing me Ermalin” me fustanin e kuq që u komentua shumë në media.

Pasi Ndocaj tha që fisi e ka lavdëruar Kejvinën, ajo u shpreh: “Tani që mora vesh këtë gjë do iki t’i vizitoj se që kur kam dal këtu me atë fustanin e kuq nuk kam ikur më atje”.