Zëri nuk është talenti i vetëm i Çiljeta Xhilagës dhe këtë duhet ta mësonim në ditët e para të 2019-s.

Përveç se është një këngëtare e suksesshme, së fundmi zbuloi edhe një talent tjetër: Dallohet për shënjestrën gjatë qitjes me armë.

Me anë të një video të ndarë me ndjekësit në Instagram, Xhilaga tregon se është shumë e mirë në gjuajtje me armë.

“Ja dhe një talent i pazbuluar i imi”, shkroi ajo krahas videos.