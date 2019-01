Çfarë po ndodh në Shqipëri? Ekzekutimet për çështje nderi që bën bujë

Duket se ne Shqiperi po vazhdon me ritëm alarmues të ashtu quajturat vrasje për çështje nderi.

Vrasja për nder është vrasja e një anëtari të familjes ose e një grupi social nga anëtarë të tjerë, prej besimit të autorit të krimit se viktima ka turpëruar apo çnderuar familjen apo komunitetin, transmeton lajmi fundit.al.



Arsyet mund të jenë të shumta, që nga refuzimi për tu martuar me shkuesi, lidhjet që mund të cilësohen si zhgënjyese për të afërmit, seksi jashtëmartesor, të qenët viktimë e përdhunimit deri te veshja jo e përshtatshme apo marrëdhëniet homoseksuale.

Kohët e fundit, Elida Cani, vjaza 20-vjeçare e cila tradhtonte burrin e saj me Arben Gjecin ku ky u fundit u vra nga vellai i saj.

Elida Canin e cila ishte e martuar me Dëfrim Kurtin.

Pas dyshimeve për tradhëti Dëfrimi i ka treguar vëllait të nuses, Esat Canit për ata që dinte.

Vellai i Elidës, Esati i cili ka gjurmuar Arben Gjecin ku e ka gjetur me motrën e tij në një kasolle pranë shtëpisë dhe më pas e ka vrarë më një shufer hekuri.

Nje tjeter ngjarje e cila do te mbahet mend eshte ajo e 2016, ku një grua rreth të pesëdhjetave ka marrë vesh se bashkëshorti i saj biznesmen kishte krijuar lidhje intime me një tjetër grua, punonjëse në kompaninë e tij. Tronditja dhe acarimi i marrëdhënies në çift ka qenë më i madh kur gruaja ka mësuar se partnerja e re e të shoqit priste një fëmijë nga ai.

Pas këtij momenti, dy gratë janë takuar disa herë. Në këto takime, mes sharjesh e ofendimesh, ato i kanë kërkuar njëra-­tjetrës reciprokisht “hiq dorë” nga biznesmeni.

Nje tjeter ngjarje eshte ajo e para 2 viteve. Doksan Dushku, i moshuari që vrau të bijën shtatzënë nga turpi i fshatit, do të ulet në bankën e të akuzuarve në Gjykatën e Krimeve të Rënda për të dhënë llogari për krimin e rëndë. Ngjarja ndodhi afër një vit më parë në fshatin Sllovë të Dibrës, ku Doksani, pasi dështoi në tentativën e tij me mjekët që vajza të kryente abort, pasi dyshonte se ishte shtatzënë me një kushëri të tyre, i mori jetën me një breshëri plumbash.

Por, tmerri nuk përfundoi këtu. Doksan Dushku vendosi të përhapë lajmin se e bija e vetme kishte vdekur, duke tentuar të fshihte vrasjen jo nga frika e burgut, por nga turpi, sikurse do të pranonte më pas para hetuesve. Hetimet për rastin në fjalë zgjatën afërisht një vit për të zbuluar babain e fëmijës, që mbante në bark viktima. Kësisoj është zbuluar se vajza ishte shtatzënë me një të afërm të largët të saj, i cili ishte student.

Mes dy familjeve ka pasur dhe një takim, ku është rënë dakord që djali të martohej me vajzën, nëse nga analizat e ADN-së do të rezultonte se fëmija ishte i tij. Por, Doksan Dushku nuk ka pritur aq gjatë, por e qëlloi për vdekje të bijën. Krahas të moshuarit, përpara drejtësisë do të dalë dhe vëllai i viktimës, Lulzim Dushku, pasi e ndihmoi babain të fshihte vrasjen e motrës. /Lajmifundit.al