Prej dy ditesh shume zona te Shqiperise po perballen me mot te keq, me ngrica dhe me reshje bore.

Trashesia e debores ne disa akse kombetare ka shkatuar probleme ne qarkullim duke sjelle edhe aksidente si pasoje e ngricave kryesisht gjate pasditeve dhe naten.

Katër aksidente pa të plagosur janë regjistruar edhe në aksin Qukës-Qafë Thanë, për shkak të motit të keq. Në orët e vona të natës, në Qafë Thanë priten prani më të shumta ngricash si dhe reshje të dendura dëbore.