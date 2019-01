Bora bllokon qindra qytetarë në rrugën e Kombit, revoltohet gazetari: Koncesion i dështuar

Gazetari Mentor Kikia me ane te nje psotimi ne faqen e tij ka komentuar si koncesion te deshtuar ate te mirembajtjes se rruges se Kombit.

Edhe pse nga shtatori qytetaret qe kalojne ne kete aks paguajne rregullisht tarifen e mirembajtjes, rruga eshte lene e pa pastruar nga bora dhe akulli.

Reagimi i Gazetarit Mentor Kikia:

Kjo është fytyra e konçensionarëve që kanë marrë tërë shtetin në mirëmbajtje

Rruga e Kombit do të duhej të ishte një test për të treguar se sa e leverdisshme është dhënia me konçension e mirëmbajtjes së rrugëve kompanive private. Dhe u dëshmua që është forma më e keqe e mundëshme. Me 5 cm borë, autostrada u bllokua disa herë, dhjetra makina janë aksidentuar, duke u përplasur mes tyre e me parmakët mbrojtjes, duke pësuar dëmtime. Dëshmitë e qindra qytetarëve që kanë mbetur të bllokuar në segmente të ndryshme tregojnë se nuk ka asnjë lëvizje nga ana e kompanisë mirëmbajtëse.

Ky nuk është një dështim vetëm i këtij projekti. Por është dëshmi se marrëveshjet koncensionare me klientet e babëzitur qeveritarë janë vetëm forma zhvatjeje në kurriz të qytetarëve.

Ai tra atje para tunelit sot duhet të ngrihet. Të paktën sot. Nuk ka asnjë të drejtë ligjore e morale që ajo kompani sot tu marrë para qytetarëve që kalojnë tërë mundim në atë rrugë.

Ndërsa shteti duhet ta menaxhojë vetë tarifen e rruges. Qytetarët nuk refuzuan të paguajnë, por në raste të tilla të jetë dikush që të hedhë një dorë kripë. Qytetaret paguajne takse per rrugen, jo taksen “Kastrati”.