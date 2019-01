Basha tek të përmbyturit: Ejani në protestë!

Kryetari i opozitës Lulzim Basha u bëri thirrje banorëve të Valiasit sot që më datë 16 shkurt,. Të bashkohen me qytetarët nga i gjithë vendi, përpara kryeministrisë, për ta larguar Edi Ramën dhe qeverinë e tij. Basha u takua specifikisht me banorët e përmbytur të Valiasit që nuk u kompensuan asnjëhërë nga Edi Rama dhe u kujtoi atyre, se qeveria e Ramës është hajdutëri me ligj.

Basha u kujtoi banorëve se Rama dhe familja e tij fituan 4 milionë euro nga shitja dhe rishitja e energjisë elektrike brenda një dite, një aferë kjo e zbuluar së fundmi dhe që e shpjegon qartë arsyen pse ramës i duhet “Abi Bank”.

Basha tha: ‘E mbaj mend shumë mirë atë ditë kur banesat tuaja ishin përmbytur. Më është dashur të mbaj vetë kur pashë se gjithçka e kishte marrë lumi, në kuptimin e vërtetë, jo figurativ. Në krye të detyrës ishte vetëm kryetari dhe punonjësit e bashkisë, të tjerë jo. Pas disa ditësh, kur situata ishte qetësuar, erdhi ‘fantazma’, që i rrahu shpatullat njerëzve dhe që lëshoi di-tre batuta dhe lëshoi mashtrimin tek kryetari i Bashkisë se do të kesh fondin 700 milionë!

Po të shkojmë sot në këto shtëpi, gjendja materiale është e mjeruar. Fatura totale e dëmit është afro 4 milionë euro! Kjo është e rëndësishme sepse dje media kombëtare dhe ndërkombëtare kanë zbuluar një aferë të familjes së Ramës: brenda një ditë kanë shitur dhe rishitur energjinë e KESH-it dhe kanë fituar 4 milionë euro! Ja pse duhet ABI Bank! Se nuk bëhen me trasta këto miliona! E ka zbuluar një ekspert slloven!

Me njerëzit e tij, 4 milionë euro ka fituar brenda një dite me ujin e KESH-it. Uji kthehet në mallkim për njerëzit e thjeshtë dhe në fitim për Edi Ramën.

Qeverisja e Edi Ramës përcaktohet me një fjali: merri shumicës dhe jepja vetes tënde! Kjo është hajdutëri me ligj!

Sot nuk kam ardhur të kujtoj thjesht për problemet tuaja, por të them se ne i kuptojmë shumë mirë prioritetet e vendit dhe ne kemi zgjidhje për ekonominë që është në kolaps prej një njeriu që vjedh brenda ditës 4 milionë euro.

Ne, Partia Demokratike, kemi dalë përballë betejave, duke pasur mbështetjen e qytetarëve edhe të të majtëve, për dekriminalizimin, për ndarjen e politikës nga krimi, për platformën tonë antimafia, për oligarkinë. Që t’jua marrim lekët kudo që t’i kenë, t’ua marrim paratë që ua kanë marrë shqiptarëve dhe t’ua kthejmë shqiptarëve. Ju e keni parë që të gjitha këto beteja politike kanë ndeshur në murin e mohimit nga Edi Rama dhe nga banda me të cilën sundon shqiptarët.

Ne i kuptojmë shumë mirë prioritetet e vendit dhe kemi zgjidhje konkrete për vendin. Kemi zgjidhje për ekonominë që sot është në kolaps për shkak të një njeriu që vjedh brenda një ditë 4 milionë euro nga pasuria publike.

Kemi zgjidhje për papunësinë që është plaga më e madhe e familjeve. Nuk kërkojnë mëshirë, nuk kërkojnë lëmoshë. Janë katandisur në këtë ditë, shumë prej këtyre familjeve që nuk marrin ndihmë sociale, sepse nuk ka punë, jo sepse nuk duan të punojnë.

Ne kemi zgjidhje për ti dhënë fund papunësisë, për të hapur vende pune me paga dinjitoze. Ne kemi zgjidhje për shëndetësinë që është në kolapsin e vetë më të keq, nga njëra anë sepse lekët e shëndetësisë i marrin 3-4 oligarkë, dhe nga ana tjetër sepse infermierët dhe mjekët po largohen nga Shqipëria. Por këto zgjidhje nuk mund të zbatohen pa marrë një zgjidhje të madhe për problemin që ka Shqipëria. Shqipëria sot nuk qeveriset por sundohet nga një bandë. Ne politikisht kemi shteruar çdo mjet për ta zgjidhur këtë.

Prandaj sot kemi ardhur t’ju kërkojmë ndihmë. Ta zgjidhim siç e zgjidh çdo popull europian. Kemi ardhur t’ju kërkojmë ndihmë, sepse zgjidhja tani nuk është më në duart e një partie politike apo të një aleance opozitare, zgjidhja është në duart e qytetarëve shqiptarë. Ju ftoj që me zgjidhjen në mendjen dhe shpirtin tuaj të vini e të marshoni më 16 shkurt në Tiranë.”