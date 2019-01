Babai i mori jetën vajzës, nëna tregon si e mësoi ngjarjen e rëndë

Anxhelina Petro është 28-vjeçarja që u ekzekutua me shufër hekuri nga babai i saj.

Ngjarja e rëndë që ndodhi disa javë më parë në Korfuz ka bërë jehonë në media.

Nëna e viktimës, Xhezmije Hoxhallari hapi dyert e mortit në banesën e saj të rrënuar në lagjen ‘Donika Kastrioti’, ku ajo jeton me bashkëshortin dhe vajzën e tij 18-vjeçe, Klean, të cilën e ka gjetur 1-vjeçe dhe e ka rritur vetë, duke mos e ndarë asnjëherë nga vajza e saj, Angjelina.

Xhezmija ka treguar mes lotëve se ka 12 vite që nuk e shikon vajzën me sy, pasi në moshën 16-vjeçare vajza u largua në Greqi për të jetuar me të atin, Aleko Petron. Largimi i saj në Greqi ishte bërë për një jetë më të mirë për vajzën, me pëlqimin e të dy prindërve.

Xhezmija është e ftuar ditën e sotme në emisionin ‘Me zemër të hapur’.

Ajo ka rrëfyer:

Më thanë që vajza kishte bërë aksident!