Arsyet pse ‘ruajtja’ e parave është e pavlefshme

Shpesh herë keni dëgjuar thënien, “Paraja cash është mbreti”, por po sikur të mos jetë?

Autori më i shitur New York Times dhe sipërmarrësi Grant Cardone i cili ka në zotërim 4 kompani dhe që gjithçka e ka nisur nga zero jep mendimin e tij bazuar nga përvoja personale.



Sipas tij, në fakt, paratë cash janë mbeturina – inflacioni i ha ato. $ 1,000 në vitin 1960 kishte fuqinë blerëse prej më shumë se $ 8,000 sot.

Kjo është arsyeja pse kursimi i parave është i padobishëm. “Personalisht, unë nuk kursej para. Unë vetëm e ruaj atë për një periudhë të shkurtër kohe derisa mund ta investoj atë.

Ruajtja e parave të gatshme është e pavlefshme, sepse paraja, si çdo letër, është e mirë vetëm kur përdoret. Nëse i lë paratë shumë kohë, ato zhduken.” – thotë Cardone.

Shefi famëkeq i kartelit, Pablo Escobar ishte një nga lordët më të pasur të drogës në histori, duke sjellë 420 milionë dollarë në javë në të ardhura.

Ai shpenzonte 2.500 dollarë në muaj vetëm për llastiqe gome për të mbajtur grumbullimin e faturave së bashku, dhe gati 10 për qind të parave të tij ishin të humbura sepse minjtë do ti hanin ato ose do të dëmtoheshin nga lagështira.

Ruajtja e parave në një bankë nuk është më mirë se kjo. Duhen 833 vjet për të dyfishuar paratë tuaja me normat e sotme të bankës.

Ju nuk mund të merrni as 1 për qind në një llogari kursimi. Inflacioni ha shumë më tepër se kaq! Konkretisht, duke i kursyer paratë, jeni duke i humbur ato.Kjo është arsyeja pse duhet të ruani përkohësisht paratë tuaja dhe pastaj të investoni.

“Paraja, si çdo letër, është e mirë vetëm kur përdoret”. Pata e artë është e mirë vetëm për aq kohë sa bën vezë. Paratë duhet të shumohen, përndryshe, mund ti shpenzoni sa më shpejt që të jetë e mundur.

E njëjta gjë vlen edhe për paratë. Paraja Cash nuk është mbret, përkundrazi, fluksi i parasë është mbret.

Ja se çfarë të bëni me paratë tuaja:

-Investoni në veten tuaj për të rritur të ardhurat tuaja

-Investoni në biznesin tuaj për të rritur të ardhurat tuaja

-Investoni në aktive reale që prodhojnë rrjedhën e parasë

-Sigurohuni që të merrni paratë tuaja dhe të blini me to gjëra që do t’ju bëjnë të keni më shumë para!

Investoni kursimet tuaja. Paraja e gatshme është e vdekur. Qarkullimi i parave është mbreti.