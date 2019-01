Arjola Shehu e pranon hapur se ka fjetur me dy VIP-a shqiptarë

Këtë sezon mediatik Arjola Shehu duket se është tërhequr prej impenjimeve mediatike në Shqipëri. Në media është folur se Arjola do ti bashkohet një projekti jashtë vendit, pra do të prezantojë në Itali emisionin “Tipicita 2019”, por vet moderatorja ka nguruar të flasi për këtë gjë.

E ftuar së fundmi në “Pop Culture” ajo nuk i ka bërë bisht as pyetjeve ngacmuese të moderatorit të këtij emisioni. E pyetur nga Kelvi nëse ka fjetur me ndonjë nga të famshmit shqiptar, Arjola i është përgjigjur publikisht kështu: “Jo me një, por me dy VIP-a shqiptarë”!

Ka mjaftuar kaq dhe deklarata e saj ka bërë xhiron e medias shqiptare, por emrat kurrsesi nuk bëhen të ditur prej moderators