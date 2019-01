A do t’a dekretojë Ramën si Ministër të Jashtëm? Përgjigjet Meta

I ftuar në studion e ‘Të Paekspozuarit’, presidenti Ilir Meta, ka komentuar edhe vetëpropozimin e kryeministrit Rama për tu emëruar në postin e Ministrit të Jashtëm.

Meta tha se para se të marrë një vendim, do të mbledhë sërish këshilltarët e tij dhe do të marrë vendimin më të drejtë që i lejon Kushtetuta.

“Jemi në rastin kur kryeministri kërkon të bëhet edhe ministër, nuk jemi në rastin kur ministri do të bëhet kryeministër. Kushtetuta jonë nuk i zgjidh të gjitha, prandaj kemi edhe ligje, kemi edhe Kuvend, prandaj presidenti duhet të lexojë me Kujdes Kushtetutën.

Pra Kushtetuta nuk e presupozon në mënyrë të qartë që kryeministri të ketë një tjetër pozicion brenda kabinetit, por as nuk e ndalon.

Unë nuk thashë as do e dekretoj as nuk do e dekretoj. Unë do të mblidhem sërish me këshilltarët e mi dhe më pas do të marr një vendim. Ne do të marrim vendimin më të drejtë me Kushtetutën’, deklaroi Meta.