A bëheni me jargë natën? Ja çfarë do të thotë kjo për shëndetin tuaj!

Ju do të thoni të vërtetën ose do të shtriheni nëse një mik ju pyet nëse bëheni me jargë në gjumë.

Përgjigja më e zakonshme është jo, sepse për disa, është e turpshme ta imagjinoni atë në atë situatë.



Megjithatë, jarga nuk është diçka për të të vënë në turp, në të kundërtën, ju mund të mburreni me të.

Jarga zakonisht është e pakëndshme, por realiteti është se nuk është vetëm e pazakonshme, por mund të jetë një tregues që ju jeni qetësuar shumë mirë.

ËSHTË I PASTRUESHËM

Ëndrra ka disa faza me kohëzgjatje pak a shumë të barabartë. Faza kryesore njihet si lëvizja e shpejtë e syve (REM).

Gjatë fazës REM, trupi hyn në një gjumë të thellë dhe përjetojmë një gjumë të qetë. Në këtë fazë, neurotransmetues të caktuar pengohen për të shmangur lëvizjet muskulore që do të na bënin të ikim para një makthi.

Prandaj, jarga e famshëm ndodh kur ju të merrni në gjumë të thellë.

KUR JU BËHENI ME JARGË DO TË THOTË SE JU KENI FJETUR SI NJË FËMIJË

Sipas mjekut Jorge Abel Salinas, “i rrituri është plotësisht i shkyçur, ku funksionet e trurit janë të fikur për të arritur një pushim dhe riparim. Ajo ndalon gëlltitjen dhe kalon pështymën, pastaj fillon të eliminojë pështymën dhe i jep lëkundjet e famshme.

Prandaj, kur pushoni mirë, trupi juaj relakson plotësisht dhe kjo e bën gojën të hapur dhe ju përfundoni duke drooling. Larg nga të qenit diçka negative, kjo do të thotë që të gjitha proceset e ëndrrës suaj janë duke ndodhur normalisht.

TANI, ÇFARË NËSE NUK BËHEMI ME JARGË?

Kjo mund të ndodhë sepse zakonet tuaja të ëndrrave janë të prekura gjatë gjithë natës dhe nuk po pushoni. Për shkak të kësaj, neuronet tuaja nuk po shërohen aspak.

JARGA ËSHTË NJË SHENJË E MIRË

Pra, nëse bie në gjumë dhe harga, ju jeni duke arritur cilësinë e gjumit, diçka që është shumë pozitive për shëndetin tuaj. “Nuk duhet të turpërohesh me drool sepse është një fakt natyror.

Duhet të jemi të sigurtë që frymëmarrja është e saktë dhe apnea e gjumit nuk ndodh (ndërprerja e frymëmarrjes) “, thotë Salinas.

Prandaj, është e rëndësishme që të kujdesemi për higjienën e gjumit, duke programuar mirë orarin tonë për të fjetur duke dhënë kohën e nevojshme.

Qëllimi është gjithmonë të bëjë ëndrrën një të mirë në mënyrë që neuronet tuaja të shërohen.