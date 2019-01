Edhe përgjatë javës së ardhshme do të kemi rënie të ndjeshme temperaturash, ku dita e hënë pritet të jetë më e ftohta.

Në kryeqytet do të arrijnë në -7 temperaturat e ulta, ndërsa Korça do të jetë qyteti më i ftohtë ku temperaturat do të arrijnë në -20.