Zbulohet mashtrimi i Ramës me sportistin e kombëtares Leonardo Frrokaj

Deputeti i PD-së Edmond Spaho ka zbuluar për mediat “mashtrimin” me sportistin e kombëtares Leonardo Frrokaj.

“I premtoi publikisht mbështetje financiare për kurimin, por nuk i dha asnjë qindarkë Sa mire! Gjithmone kur dikush sakrifikon ne detyre dhe ne emer te shtetit duhet te ndihmohet dhe mbulohen shpenzimet e kurimit.

Kjo vajze e meriton dhe uroj qe Rama ta kete seriozisht dhe te kujdeset per te. Shprehem keshtu sepse Rama ndryshe thote dhe ndryshe vepron. Rreth nje vit me pare ne kampionatin europian te mundjes ne Slloveni, mundesi yne me arritje nderkombetare, Leonardo Frrokaj, ne takimin gjysem final, theu shtyllen kurrizore.

Ky djale i ri 17 vjecar ka kaluar nje kalvar fatkeqesish dhe dhimbjesh. Vetem vullneti i Perendise, kembengulja dhe sakrifica e tij dhe e familjes bene qe ai hap pas hapi ti shkeputet kthetrave te vdekjes dhe ti rikthehet jetes. Rasti i tij eshte nje mrekulli e vullnetit njerezor dhe kujdesit te mjekeve me shume se profesioniste sllovene.

Pas nje viti, Leonardo eshte ne faze rikuperimi kur te gjithe ja kishin hequr fillin e jetes. Ai me vullnetin qe ka dhe sakrificen e madhe te familjes se tij, besoj se do i rikthehet jetes normale. Arsyeja qe me detyron te shkruaj kete status eshte qendrimi i pafytyre i qeverise Rama. Ky sportist konkuroi si pjese e ekipit kombetar te mundjes te Shqiperise per moshat.

Ai u la i vetem ne fatkeqesine e tij duke mbijetuar vetem nga sakrifica e jashtezakoneshme e familjes dhe babait te tij Andon Frrokaj. Shteti shqiptar nepermjet gojes se ministres te Shendetesise dhe dy deklarimeve te Kryeministrit Rama garantuan se do i mbulojne shpenzimet e kurimit te cilat jane me shume se 200 milione leke. Jam angazhuar personalisht me drejtues te maxhorances qe ketij sportisti te kombetares ti akordoheshin fondet e kurimit te tij ne Slloveni.

U premtua qe parate do paguheshin cdo muaj me keste. Pas nje viti nga aksidenti i tij tragjik, Leonardo po lufton te rikuperohet dhe te kthehet ne normalitet duke pasur shtyllen kurrizore te thyer dhe nje sere organesh te tjera jetesore te prekura rende nga aksidenti ne shtylle.

Te gjithe ekspertet e mjekesise, kryesisht te huaj, jane shprehur qe ky eshte nje rast i pabesueshem dhe i vlefshem per manualet mjeksore. Leonardo me vullnetin e tij te hekurt dhe doren e Perendise do kthehet shpejt ne jeten normale. Por per fat te keq, megjithe premtimet qeveritare ai ka marre 𝐳𝐞𝐫𝐨 leke nga buxheti i shtetit per te mbuluar shpenzimet e trajtimit mjeksor. Te gjithe genjyen duke filluar nga Kryeministri Rama.

Te gjithe faturat financiare jane mbuluar nga buxheti i familjes dhe kontributet e Federates Shqiptare te Mundjes dhe asaj Europiane. Le ti paguhen te gjitha shpenzimet vajzes police te demtuar ne krye te detyres sepse e meriton por eshte turp qe qeveria e braktisi Leonardon duke genjyer qe do i mbulonte shpenzimet e trajtimit mjekesor dhe detyruar familjen te shpenzoje gjithe kursimet e jetes per te shpetuar jeten e djalit te tyre.”