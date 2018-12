Zapata het-trik kundër Udineses, Empoli më i mirë se Bologna

Futbollistët e Atalantës mposhtën ekipin e Udinese sot me rezultat 3:1, në ndeshjen e xhiros 15 të Serie A Atalanta shënoi fitoren e gjashtë këtë sezon dhe aktualisht është e gjashta në tabelë me 21 pikë, ndërsa Udinese në pozitën 17 me 13 pikë. Të tre gola për ekipin fitues i shënoi Zapata në minutat 2, 62 dhe 80, ndërsa golin e nderit për Udinese e shënoi Kevin Lasania në minutën e 12-të. Futbollistët e Empolit ishin më të mirë se Bologna në fushën e tyre me rezultat 2:1. Empoli renditet në pozitën 14 me 16 pikë, ndërsa Bologna është e 18-ta me 11 pikë. Në ndeshjen tjetër Parma dhe Chievo luajtën baras 1:1. Parma u ngrit në pozitën e nëntë në tabelë me 21 pikë, derisa Chievo ndodhet në fund të tabelës me vetëm tri pikë.