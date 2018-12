Vuçiç injoron Trump: Nuk do t’ia thyejë eshtrat shqiptarëve

Presidenti serb, Aleksander Vuçiç, po cilëson se pa pëlqimin e fuqive të mëdha ndërkombëtare, nuk ka zgjidhje me Kosovën.

Këto komente Vuçiç i bëri duke i komentuar letrat e dërguara në Beograd dhe Prishtinë nga presidenti amerikan, Donald Trump, shkruajnë mediat kosovare.

Megjithatë, sipas Vuçiç, Prishtina dhe Beogradi duhet që fillimisht të pajtohen për një marrëveshje, dhe se sipas tij pa u kryer një gjë e tillë, nuk ka zgjidhje.

“Trump nuk do t’ia thyejë eshtrat shqiptarëve dhe as Putin nuk do t’u bëjë asgjë askujt. Ka pritje jo reale pas letrës së Trump rreth marrëveshjes me Kosovë. Ne duhet të pajtohemi me njëri tjetrin”, ka thënë ai.

Presidenti serb Vuçiç, nw fund mohoi pretendimet se Rusia ka ndryshuar qëndrim karshi tij pas letrës së pranuar nga presidenti i SHBA-ve. Kujtojmë, se presidenti i SHBA-ve, Donald Trump u ka dërguar letër të dy presidentëve, atij të Kosovës dhe Serbisë, të cilëve u ka kërkuar që të shfrytëzojnë momentin për arritjen e një marrëveshje historike.