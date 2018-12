Veliaj me 20 badigardë shfrytëzon protestën për të punuar kundër banorëve të Unazës së Re

Ditën e sotme kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj gjatë protestës së studentëve, ka zhvilluar një takim për banorët e Unazës së Re.

Sipas faqes “Mbështetje banorëve të Unazës” Veliaj po punon kundër banorëve të Unazës së Re. Sipas faqes Veliaj ka shkuar në një takim me 20 badigardë se bashku me nipin e Gramoz Ruçit.

“Erioni ben takime në mënyrë të fshehur si skuth, me 20 badigardë, në oren 7:30 të mëngjesit, se nuk është aq trim të përballet me banorët e Unazës së Re, takimi i tij ishte me spiunët e zonës, me njerëzit pa shkollë, të cilët jan strukturat e Rilindjës.

Takimi i tij ka qenë me administratorin e zonës, Adriatik Merko dhe me nipin e Gramoz Ruçit, Gjonlek Malaj, të cilët për shkak të këtyre është bërë edhe devijimi i projektit.

Turp të kesh Erion Veliaj, pafytyrësia jote po arrin kulmin. Me takimet e tua fallto”, -shkruajnë protestuesit. /Lajmifundit.al