Ushqimet që e rrisin rrezikun e sulmit në zemër

Sulmet e zemrës zakonisht shkaktohen nga ndonjë sëmundje koronare e zemrës. Kjo zakonisht ndodh kur arteret koronare, enët e gjakut të cilat e furnizojnë zemrën me gjak, bllokohen.

Substanca e cila i bllokon arteret është depozitë e kolesterolit. Kolesteroli është vital për funksionim normal të trupit, por sasia e tepërt mund të ketë efekt negativ.

Konsumimi i një diete të pashëndetshme mund të shpijë në sasi të larta të kolesterolit, i cili krijohet dhe thyhet në mëlçi.

Konsumimi i ushqimeve që përmbajnë sasi të larta të yndyrës së ngopur e ndryshojnë mënyrën se si mëlçia e përballon kolesterolin.

Dhe, ekspertët tregojnë se janë disa lloje të ushqimit që përmbajnë sasi të larta të yndyrës së ngopur, e të cilat duhet t’i shmangni për t’i ikur sulmit në zemër.

Këto ushqime janë:

– Çokollata e bardhë dhe me qumësht, pudingët, torfe-ja, tortat dhe biskotat

– Pastat dhe byrekët

– Mishrat me yndyrë, si virshllet, hamburgerët dhe qebapët

– Gjalpa, margarina, yndyra e patës

– Vaji i palmës dhe kokosit, si dhe kremi i kokosit

– Produktet e bulmetit me full yndyrë, si jogurti, djathi, qumështi, etj..