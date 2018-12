Themelohet lëvizja e fuqishme në PE, për heqjen e vizave për Kosovën, emrat e nismëtarëve

Europarlamentari, Eduard Kukan, ka njoftuar në faqen e tij në Twitter, se së bashku më një grup deputetësh të tjerë, emra të rëndësishëm, i kanë dërguar një letër presidentit të KE-së dhe presidencës austriake të Këshillit të Bashkimit Europian, nëpërmjet së cilës u kërkojnë liberalizimin e vizave për shtetasit e Kosovës në mënyrë urgjente.

Firmëtarët janë 20 anëtarë të Parlamentin Europian, ku përveç Eduard Kukan, spikasin Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, etj.

Që në fillim të kësaj letre, ky akt konsiderohet jetik për Kosovën dhe ardhmërinë e saj europiane dhe se liberalizimi duhet bërë pa asnjë vonesë.

Ne kemi pikëpamjen se liberalizimi I vizave do të përmirësojë stabilitetin dhe do ta sjellë Kosovën më afër BE-së duke lehtësuar lirinë e lëvizjes dhe të biznesit, ndërkohë që do të ndihmojë luftën kundër trafiqeve dhe korrupsionit, shkruajnë mes të tjerave personalitet që kanë firmosur letrën.

Ata theksojnë gjithashtu se në muajin korrik të këtij viti, Komisioni Europian konfirmoi përmbushjen nga Kosova të dy “kërkesave të posaçme” që kushtëzonin liberalizimin e vizave siç ishte demarkacioni me Malin e Zi dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Nisur nga këto të dhëna ata thonë, se liberalizimi i vizave është një kusht që vendi të mos ndihet i izoluar dhe të prekë nga afër realitetin europian. Firmëtarët kërkojnë përfshirjen në rendin e ditës të kësaj çështjeje, në seancat më të para dhe pa asnjë vonesë më shumë.