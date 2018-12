Tensione në Egje, Greqia paralajmëron Turqinë: Do t`ju shtypim, Erdogan ngre avionët

Krerët më të lartë te ushtrise se Greqisë janë shprehur me ashpërsi duke dërguar një sërë paralajmërimesh jashtëzakonisht të forta ndaj Turqisë, duke kërcënuar se “do të shtypin trupat e saj ushtarake nëse ata guxojnë të vendosen në ndonjë ishull të diskutueshëm në Detin Egje”.

Duke reaguar ndaj shkeljeve të hapësirës ajrore greke me avionë turq mbi Egjeun, Ministri i Mbrojtjes Panos Kammenos paralajmëroi se Ankaraja do të paguante një çmim. “Nëse ata bëjnë lëvizjen më të vogël, ne do t’i shtypim ata”, kërcënoi Kammenos. Athina kërkon paqe dhe harmoni, tha ai, por nuk do të “pranojë të shkelet një centimetër i vetëm” në vendin e tij.

Ministri po vizitonte një stacion ushtarak në ishullin e vogël të Egjeut, Leros, kështu që retorika luftarake mund të shpjegohej me dëshirën e tij për të ngritur moralin e trupave. Por, çuditërisht kërcënimi ndaj Ankarasë u përsërit edhe nga Admirali Evangelos Apostolakis, shefi i Shtabit të Përgjithshëm Grek.

“Nëse turqit vendosen në një ishull shkëmbor, ne do ti shkërmoqim ata. Kjo është një vijë e kuqe që mbështetet nga qeveria”, deklaroi Apostolakis. Ai sugjeroi që një konfrontim ushtarak me Turqinë është një mundësi, por tha se “së bashku me SHBA dhe Bashkimin Evropian duam të sigurojmë që turqit të mos e arrijnë këtë pikë”.

Deklarata greke vjen pasi ushtria greke tha se një çift avionësh F-16 të Turqisë bëri një fluturim mbi ishullin Kastelorizo ​​në Egjeun lindor të enjten, pak minuta pasi një helikopter që mbante ministrin grek të Mbrojtjes Panos Kammenos udhëtoi në këtë zonë teksa vinte nga Athina.

E teksa nga Egjeu fryu era e kërcënimeve greke, as Ankaraja nuk ngeli pas, teksa mbrojti deklaratat e saj të mëparshme po kërcënues ndaj Athinës zyrtare, duke konfirmuar edhe njëherë tensionet në marëdhëniet bilaterale mes dy anëtarëve të NATO-s.

Turqia nuk do të lejojë “ndonjë veprim të kryer në Egje dhe Mesdhe”, sipas gjeneralit Hulusi Akar, shefi i shtabit të saj të përgjithshëm. Nuk ka asnjë mënyrë që Turqia të tërhiqet “nga të drejtat e vendit tonë dhe popullit tonë”, tha ai, duke ju përgjigjur grekëve.