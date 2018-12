“Tani e njoh veten më mirë, do më mungoni”, ish-ministrja largohet nga Shqipëria

Ish-ministrja e Integrimit Majlinda Bregu, aktualisht sekretare e Përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, është shumë aktive në rrjetet sociale. Këtë herë ajo ka hedhur një status në rrjetin social Instagram ku falenderon mikeshat e saj për gjithçka që kanë bërë për të.

Ish- ministrja ka postuar një foto së bashku me mikeshat e saj, ku lë të kuptohet se do të largohet nga vendi. Bregu shprehet se ka për ta marrë malli për të qeshurat dhe bisedat me miket e saj.

Ajo u thotë mikeve se i ka shumë xhan dhe se falë tyre tani e njeh veten më mirë.

Statusi i ish-ministres së Integrimit Majlinda Bregu:

Goca, jeni ❤❗

Do më marrë malli për qeshjet pa teklif e bisedat pa tituj, për ditët e bukura e për ato me nerva tel, që i kemi ndarë pandryshueshmërisht nder vite.

E di që sa të nisem do më hidhni baterinë e telefonit në tokë, nga chat-et në wa e nga video call:). Falemindeeeeriiit! ☺

Ju kam shumë xhan edhe pse “ju mora pak inat”që më bëtë surprizë këtë përlotjen e merituar☺

P.s.O Zot! Ky libër-th, ka mesazhe të papara!😍😀.Me ç’keni shkruar,tani e njoh veten më mirë.”