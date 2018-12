Sulmuesi i Kombëtares mbetet pa skuadër në janar

Lojtarët e kombëtares shqiptare nuk po kalojnë një periudhë të mirë në këtë fund viti.

Pas Mërgim Mavraj i cili po gjen vështirësi në Greqi me skuadrën e “Arisit”, edhe Cikalleshi me shume gjasa do të largohet nga klubi i tij në muajin janar.

Sipas medias turke “Fanatik”, klubi i ”Goztepe” do të largojë sulmuesin kavajas bashkë me shokun e tij të skuadrës, Gufran pasi sipas trajnerit, asnjëri prej tyre nuk ka arritur të përmbushë pritjet për të qenë pjesë e klubit.

Karriera e Sokol Cikalleshit nuk ka pasur ritme pozitive vitet e fundit. Pasi ka humbur vendin e tij në kombëtaren që drejtohet nga Kristian Panuçi, ai duhet të gjejë dhe një skuadër para mbylljes së afatit kalimtar dimëror.