Mbledhja e Ramës me studentët në Vlorë nuk ka shkuar sic pritej.

Pas 3 oësh protestë, të shoqëruara me debate të forta e akuza, Rama është përcjellë ashtu sic u prit, me protesta.

Studentët janë tubuar sërish duke e përcjellë Edi Ramën me protesta.

“Studentët do të fitojnë, studentët do fitojnë”, ishin thirrjet e studentëve ndaj Ramës, i cili iku me “bisht ndër shalë” nga bashkëbisedimi në Universitetin e Vlorës. /Lajmifundit.al