Studentët nuk frikësohen: Shtojnë një pikë tjetër në listë

Studentët nuk heqin dorë nga Lëvizja e tyre. Megjithëse ultimatumi i vënë ndaj qeverisë nuk funksionoi dhe nga ana e ministrisë nuk ka përgjigje pozitive për 8 kërkesat e tyre, studentët janë ngritur sërish sot në protesta.

Ata janë mbledhur nga të gjitha fakultetet përpara Kryeministrisë dhe para Ministrisë së Arsimit, një objektiv i qëllimtë i tyre duke kërkuar plotësimin e 8 kërkesave.

Në fakt tanimë 9 kërkesa. Kjo pasi studentët shtojnë një pikë tjetër në kërkesat e tyre. Nisur nga procedimi penal i ndërmarrë nga policia për protestën e djeshme ndaj 25 personave, studentët kërkojnë heqjen e procedimeve penale. “Hiqni procedimet penale për studentët”, kanë bërë thirrje ata.

Protestës së studentëve para kryeministrisë i janë bashkuar edhe një grup studentësh të ardhur nga Shkodra.

“Ne nuk duam dialog, prandaj të lutem si studentë, si fëmijë me shpirtin e pastër që mendoji dhe njëherë kërkesat tona. Kam ardhur me një frymë nga puna, e lodhur, pa gjumë, pa bukë s’mund të them sepse prindërit na kanë sjellë bukë e ushqime.

Prandaj mendoji sepse unë dua të mësoj, dua të mbaroj fakultetin e shkencave sociale dhe të bëhem deputete”, tha një studente. /Lajmifundit.al