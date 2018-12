Studentët i përgjigjen Ramës: Arrogant, bëhu gati për protestën e vërtetë!

Pavarësisht se kryeministri Edi Rama dhe ministrja Nikolla u kthyen përgjigje negative studentëve, ato janë të sigurt për të vazhduar protestën.

“Ministrja ka firmosur vendime që janë kundër interesave të studentëve. Ne nuk jemi sqaruar aspak, nuk iu përgjigj pyetjeve tona.

Kjo VKM si është miratuar ashtu duhet shfuqizuar. Ajo na prek ne, ligji nuk paska efekt prapaveprues, kjo do prekë të gjithë ata që hyjnë në universitet. E vetmja mënyrë që donte ajo ishte të përçante studentët,” t-ha një studente.

Ndërkohë një tjetër student foli për reagimin e kryeministrit Edi Rama që i quajti kazanë protestuesit.

“Derisa VKM të shfuqizohet, studententë do rrinë në rrugë duke bojkotuar shkollën. U vendos që në çdo fakultet në Tiranë apo rrethe, orët e mëngjesit do bojkotohen dhe studentët do protestojnë deri në shfuqizim.

Rezistenca studentore do vazhdojë pasi do kuptohet që të drejtat e studentët duhet të vihen në vend. Nuk do i nënshtrohemi një arrogance që kërkon të bëjë show me fjalët,” -tha ai. /Lajmifundit.al