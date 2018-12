Studentët dhe drejtuesit e Ekonomikut dalin me 12 vendime

Studentët dhe drejtuesit e Fakultetit Ekonomik të Tiranës kanë zhvilluar një takim ku karë rënë dakord për marrjen e disa masave deri në plotësimin e tetë kërkesave nga ana e kryeministrit Edi Rama.

Në një dokument me 12 pika ata paralajmërojnë se nuk do të paguajn tarifat e shkollës si edhe do të shtyjnë sezonin nëse kërkesa nuk plotësohet sa më shpejtë.

Në lajmërimin e publikuar nga Fakulteti Ekonomik i Tiranës mësohet se studentë kanë shtuar edhe disa pika që duhen plotësuar në godinën e tyre, siç janë ambjentet e reja të studimit.