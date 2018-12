Sondazhi i Komisionit Europian: 93% e shqiptarëve pro anëtarësimit në BE

Shumica e shtetasve të BE-së kundërshtojnë zgjerimin e bllokut me anëtarë të rinj në vitet e ardhshme, ndërsa vendet kandidate vazhdojnë ta mbështesin anëtarësimin. Këto të dhëna dalin në sondazhin e fundit të euro-barometrit të kryer nga Komisioni Europian.

Sipas sondazhit, në Shqipëri, rreth 93 për qind e pjesëmarrësve në studim vlerësuan se anëtarësimi do të ishte i mirë dhe vetëm 1 për qind mbajnë qëndrim negativ nga BE-së.

Anketa, e cila përfshin pesë vende kandidate për anëtare në BE, tregoi se shumica e qytetarëve serbë, 42 për qind e tyre, besojnë se anëtarësimi në BE do të ishte pozitiv për vendin, 22 për qind mendojnë se anëtarësimi do të jetë i keq, ndërsa 28 për qind mendojnë se nuk është as i mirë e as i keq.

Në vendet e tjera kandidate, 58% e maqedonasve, 45% e malazezëve dhe 35% e turqve mendojnë se anëtarësimi në BE është pozitiv. Por pavarësisht këtij optimizmit të qytetarëve në vendet kandidate, në BE, vetëm 43 për qind e qytetarëve e mbështesin zgjerimin me anëtarë të rinj në vitet e ardhshme.

Zgjerimi i Bashkimit Europian me anëtarë të rinj gëzon mbështetjen më të madhe në Spanjë ku pro procesit janë shprehur 71% e qytetarëve të pyetur, ndërsa vendi më euroskeptik është Austria, ku 58 për qind e qytetarëve e mbështet procesin e zgjerimit.