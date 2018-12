Skandali me kompaninë DH Albania/Bushati: Të gjithë janë të kapur, janë lapangjozë

Gazetari Andi Bushati ,i pyetur pse Prokuroria nuk e thërret 26-vjecarin Avdjol Dobi, i cili është administratori i kompanisë DH Albania që ka falsifikuar dokumentat për tenderin e Unazës së Re.

E mbani mënd shprehjen e Ramës: Krime ka gjithandej por diferenca jonë me qeverisjen e Berishës, është se kriminelet e Berishës i ikin në drejtim të paditur kurse ne i kapim. Kështu që këto pyetje bëjani Mentorit se ky ka iluzionin se Prokuroria i zgjidh cështjet unë as e coj në mendje që prokuroia do ta thërrase këtë Dobin dhe do të na zgjidhë cështjen prokuroria. Janë të gjithë lapangjozë të kapur… ajo gocë a grua ca është ka një makinë një badigardë e i hedh Rama ndonjë kockë nga ato 40 milionët dhe kaq mjafton..

TPZ.AL